Aydın: "Hedef alınmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın: 'Hedef alınmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz' - Son Dakika

Aydın: "Hedef alınmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz"

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Bizim bu kadar hedefe alınmamızın, tehdit ve taarruzlara muhatap olmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz, artık talimat almaktan talimat veren duruma gelmemizdir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Bizim bu kadar hedefe alınmamızın, tehdit ve taarruzlara muhatap olmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz, artık talimat almaktan talimat veren duruma gelmemizdir." dedi.

Aydın: Hedef alınmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz

Kamil Aydın, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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