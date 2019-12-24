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Aydın: "Hedef alınmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz"
6 saat önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Bizim bu kadar hedefe alınmamızın, tehdit ve taarruzlara muhatap olmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz, artık talimat almaktan talimat veren duruma gelmemizdir.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:14 Kaynak: AA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Bizim bu kadar hedefe alınmamızın, tehdit ve taarruzlara muhatap olmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz, artık talimat almaktan talimat veren duruma gelmemizdir." dedi.
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