Aydın heyeti Muğla'da ejder meyvesini inceledi

Muğla'da alternatif tarım kapsamında 3 yıl önce oluşturulan serada yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesi Aydınlı üreticilere örnek oldu

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilen tropikal ejder meyvesi, Aydınlı üreticilerin dikkatini çekti. Aydın'ın Efeler ilçesi Kaymakamı Cemal Şahin beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası yetkililerinden oluşan heyetle, Dalaklı ve Güzelyurt mahallelerinde ejder meyvesi yetiştiren örtü altı üreticilerini ziyaret etti. Ziyarette Aydın heyetine Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okan Bilgiç ve Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü eşlik etti.

Alternatif tarım kapsamında Dalaklı mahallesinde oluşturulan 2 dönümlük serada, yaklaşık üç yıldır ejder meyvesi yetiştiren Mehmet Bulut ile görüşen Aydın heyeti üretim ve pazarlama konusunda bilgi aldı. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve üreticiler ile oluşturdukları ekiple alternatif ürün ejder meyvesi hakkında bilgi almak için Ortaca'ya geldiklerini söyledi.

Kaymakam Şahin, "Aydın çok bereketli bir yer. İklim yapısı itibariyle çok fazla ürünün yetiştiği bir bölge. Aydın'da üreticimizin getirisi yüksek alternatif ürünleri yetiştirmesini istiyoruz. Bir arayış içerisindeyiz. Ejder meyvesinin Ortaca'da üretildiği bilgisini aldıktan sonra buraya ziyaret gerçekleşmeye karar verdik. Buradan edindiğimiz bilgilerle Aydın'da bu ürünü yada buna benzer ürünleri üretmeye çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin önüne çeşitli seçenekler koyabilmeyi amaçladıklarını belirten Kaymakam Şahin; "Bölgede ürün çeşitliliğini artırmak, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek, çiftçilerimizin yıllardır yaptığı geleneksel tarımı bırakarak daha az emekle pazarda daha çok değer gören ürünlere yönelmek için bir çalışma içindeyiz. Bu konuda bizlere ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görev düşüyor" dedi.

- "Amacımız üreticiyi teşvik etmek"

Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Çıldır, Aydınlı çiftçileri alternatif ürünler konusunda teşvik etmek amacında olduklarını vurguladı. Bu tür araştırma gezilerinin çok büyük yararı olduğunu dile getiren Çıldır; "Üreticinin ekonomik durumunu bir üst çıtaya nasıl çıkarırız düşüncesi ile başlattığımız bu çalışmanın çok verimli olduğunu düşünüyorum" dedi. Çıldır, çiftçilerin ürünleri gözleriyle görmesi için Aydın'da örnek sera oluşturmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

- "İhracata da yönelebilmeliyiz"

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ise Aydın heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Alternatif ürünlerin önemine değinen Çöllü, "Bölgemizde domates, nar, limon ve portakal gibi ürünler ağırlıktaydı. Üreticilerimizin alternatif ürünlere yönelmesi için çiftçimiz önderlik etti. Çok başarılı oldu. Aydın'dan ve başka yerlerden gelen misafirlerimiz bu bitkiyi inceliyor. Üreticilerimizin ekonomik yönünü düzeltmek için bu tür ürünleri yetiştirmesinden yanayız. Yurt içinden sonra ihracata da yönelebilmeliyiz. İnşallah daha iyi olur" dedi.

- Ejder meyvesi

Yurt dışında "Dragon Fruit" olarak bilinen, Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi sebebiyle üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin tanesi 10 ila 14 lira arasında satışa sunuluyor.