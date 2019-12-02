MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadıklarını belirterek, bundan sonrada sığınmayacaklarını söyledi.



MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu Belediyesi ile kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap vererek, eksikliklerin olduğunu kabul ettiklerini ancak hiçbir şekilde hiçbir zaman hiçbir mazeretin arkasına sığınmadıklarını ve bundan sonra da sığınmayacaklarını kaydetti.



"Belediye Başkanlığı mazeret değil, çözüm üretme yeridir" şeklindeki açıklamaları doğru bulduklarını ifade eden MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, "Fakat bunun hangi konuda olduğunu açık etmemişler. Bizim belediye başkanımız bütün mazeretlerini halkıyla paylaşır. Varsa vardır. Yoksa yoktur. Bizim belediye başkanımız sıkıntılarını Kastamonu halkıyla paylaşır ki çözümü onlarla arar. İstişareyi ortak alır. Bizim belediye başkanımız saf ve temiz yüreklidir. Temizlikteki eksiği, beyt-ül mal olarak gördüğü belediyenin kasasını, 8 ayda yaptığı ve yapamadığı her şeyi Kastamonulular ile paylaşmaktan geri durmaz. Bizim belediye başkanımızın gelecek öngörüsü de feraseti de vardır. 2020'de yapacağım dediği her şeyi Allah'ın izni ile yapacaktır. Siz hiç merak buyurmayın" dedi.



Temizlik konusunda da eksiklik olabileceğini kaydeden Başkan Aydın, "Çünkü TYP'li çalışan 150'ye yakın temizlik işçisi süreleri bitti ve ayrıldı. Ama geçmişe dönük kalıcı kirlilikleri ne yapacağız? Şehre çaktığınız kazıkları ne yapacaksınız? Kirlettiğiniz tarihi ne yapacaksınız? Kirlettiğiniz manevi iklimi ne yapacaksınız?" diye konuştu.



İmkanlar ölçüsünde Kastamonu halkına hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Aydın, "Kastamonu'nun genel politikaları geç kalmış, atıl hale gelmiş yatırımları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmem neden zorunuza gidiyor? Üstüne üstlük hatırlattığımız konularla ilgili yaptığınız çalışmalar için teşekkür etmeme rağmen niye rahatsız oluyorsunuz? 31 Mart bitti diyorum bitti. Seçimler bitti günaydın. Kastamonu'nun yüzde 73,5'ini biz yönetiyoruz. O yüzden bize mesnetsiz yakıştırmalardan vazgeçin. Biz imkanlar ölçüsünde hizmet etmeye devam ediyoruz, devletin imkanları doğrultusunda da etmeye devam edeceğiz. Yani paravanlar, yüksek kat müsaadeleri, özel imarlar olmayacak" şeklinde konuştu.



CHP'nin yerli bir İl Başkanı ile devam etmeyi arzuladıklarını kaydeden MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, şöyle konuştu: "CHP'nin yerel anlamda yerli olmayan il başkanına cevap vermeyeceğim. Onu meşhur etmeyeceğim nokta. Ama meşhur seçilmiş olan hanımefendi, Türk milletinin düşmanları, askerimizi ve polisimizi şehit edenlerle kol kola gezen, domuz pirzolasını yiyip tabağa kemiklerini sıralayan ailenin mensuplarını, ezandan rahatsız, manevi iklimden rahatsız il başkanlarını iyi tanıdığımızı onunla beraber kurdele kesenleri de affetmeyeceğimizi bütün kamuoyunun bilmesini isterim. CHP ile önümüzdeki dönem yerli bir il başkanı ile çalışmayı çok arzu edeceğiz bunu da bilesiniz." - KASTAMONU