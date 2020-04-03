Son Dakika › Güncel › AYDIN Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türkler- - Son Dakika
AYDIN Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türkler-
6 saat önce
AYDIN Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türkler- ( GEMİDEN GÖRÜNTÜLER)
AYDIN Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türkler- ( GEMİDEN GÖRÜNTÜLER)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:21 Kaynak: DHA
Son Dakika Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı THY 14 İÇ HAT UÇUŞUNU DURDURDU Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı