Aydın, hızlı tren sondaj çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Aydın, hızlı tren sondaj çalışmalarını yerinde inceledi

09.10.2020 14:25
Aydın, hızlı tren sondaj çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında yapılması planlana hızlı tren sondaj çalışmalarını Milletvekili Ahmet Aydın yerinde inceledi.

Gölbaşı-Adıyaman- Kahta arasında yapılması planlana hızlı tren sondaj çalışmalarını Milletvekili Ahmet Aydın yerinde inceledi.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte sondaj çalışmalarıyla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı. Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyünde devam eden sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili Ahmet Aydın, Hızlı Tren Projesinin birilerinin hayali bile olamayacağını kaydetti.

Çok büyük maliyet ve zaman gerektiren Hızlı Tren Projesinin sondaj çalışmasının 2021 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Aydın, "Hızlı tren projesinin sondaj çalışmalarını yerinde inceliyoruz . Şuan Yenigüven köyünde 2 tane sondaj makinası harıl harıl çalışıyor. İnşallah yakın zamanda 3. makinada gelecek ve çalışmalar daha da hızlanacak. Etüp proje ilerlemesinde yüzde 40 gerçekleşme var. 93 kilometrede çalışma yapılacak. Konvensiyonel olarak hem yük treni hem yolcu treni planlanıyor. Besni ilçesi Terbizek köyü civarında istasyon, Adıyaman OSB'de bir istasyon olacak ve tren Kahta'ya kadar gidecek. Ciddi bir maliyet gerektiren bir projede çok sayıda köprü, viyadük ve tünel var. 5 bin 500 metreye yakın viyadük köprü görünüyor.

Proje bugünden yarına bitmez, uzun sürecek ama Adıyaman'ı ciddi noktalara taşıyacak, bölgenin cazibe merkezine getirecek önemli projelerden birisidir. Birilerinin hayallerine sığdıramayacakları pek çok projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hayal edemeyenlerin hayallerine bu projeyi soktuk ama olmaz dediler. Bu projeye bir yerden başlandı. Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her kese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Aydın, hızlı tren sondaj çalışmalarını yerinde inceledi
Aydın, hızlı tren sondaj çalışmalarını yerinde inceledi
Aydın, hızlı tren sondaj çalışmalarını yerinde inceledi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydın, hızlı tren sondaj çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika


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