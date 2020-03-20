AYDIN Hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYDIN Hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

AYDIN Hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu oldu

6 saat önce

Hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu olduAYDIN'ın Efeler ilçesinde spor salonu işleten ve 34 yıldır da vücut geliştirme sporuyla uğraşan 55 yaşındaki Kazım Durmuş, Aydın'ı temsilen katıldığı Vücut Geliştirme ve Fitness yarışmasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu oldu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde spor salonu işleten ve 34 yıldır da vücut geliştirme sporuyla uğraşan 55 yaşındaki Kazım Durmuş, Aydın'ı temsilen katıldığı Vücut Geliştirme ve Fitness yarışmasında Türkiye Şampiyonu oldu. Bu şampiyonluğun ardından Vücut Geliştirme Milli Takımı'na da seçilen Durmuş, yaptığı sporla doktorlarla hastanede değil, spor salonunda tanıştığını söyledi.

Evli, iki çocuk babası Kazım Durmuş, 21 yaşında hobi olarak vücut geliştirme sporuna başladı. Zamanla bu spora ilgisi daha da artan Durmuş, antrenör oldu. Çeşitli spor salonlarında 10 yıl antrenörlük yapan Durmuş, 2009 yılında önce kendi spor salonunu açtı. Yoğun ilgi üzerine Durmuş, kısa sürede spor salonlarının sayısını beşe çıkardı. Aynı zamanda spora da devam eden Durmuş, son olarak Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından geçen 4- 8 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda, 55 kilo ve üstü kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Durmuş, bu şampiyonluğun ardından Vücut Geliştirme Milli Takımı'na da seçildi.

Aydın'dan ilk kez bir vücut geliştirme şampiyonunun çıkmasına kendi adına çok sevindiğine değinen Durmuş, "34 yıl önce başladığım vücut geliştirme sporunu kendime meslek edinerek buralara kadar geldim. 11 yılda 5 tane spor salonu hizmete açmama rağmen kendimde bu sporu yapmayı sürdürdüm. Haftanın 6 günü 2.5 saat antrenman yapıyorum. Sadece 1 günü ise dinlenmeye ayırıyorum. Salonumda, yarışmaya hazırladığım sporcularda var" dedi.

'DOKTORLA SPOR SALONUNDA TANIŞTIM'

Sporun insan sağlığına çok faydalı olduğuna vurgulayan Durmuş, "Vücut geliştirme, çok iyi bir spor. İnsanı sağlıklı ve genç tutar. Yaşlanmayı önler. Kolesterol, kas ağrısı, şeker, bel ağrısı ve buna benzer birçok rahatsızlığı önler. Bu nedenle herkese tavsiye ediyorum. 34 yıldan beri bu sporu yapıyorum.

Hiç sağlık sorunum olmadı. Gençlere sporu tavsiye ediyorum. Şu an gençler bu konuda çok bilinçli çokta rağbet var. Bu sporu yaptığım için ben hastaneye gitmiyorum ancak doktorlar spora geliyor. Doktorlarla hastanede değil, spor salonunda tanışıyorum. Bu da benim için çok güzel bir şey. Şu ana kadar hiçbir hastanede kaydım yok" dedi.

Durmuş'un daha önce katıldığı 4 resmi vücut geliştirme müsabakalarında ayrıca bir dördüncülük, iki beşincilik ve bir de altıncılık derecesi bulunuyor.

AYDIN Hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu oldu

Durmuş Aydın, Türkiye, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:35 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti         
20:22
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı         
19:12
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında         
19:10
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu         
18:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 16:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AYDIN Hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]