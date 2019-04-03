Aydın'ı Müzik Yarışmasında 15 Lise Temsil Edecek

AYDIN (İHA) – 22. Liselerarası Müzik Yarışmasının 3 gün sürecek İzmir
'deki son elemelerinde Aydın
'ı 15 lise temsil edecek. Aydınlı
liseliler, 27 Nisan
'daki büyük finale kalmak için Türkiye
'nin dört bir yanından gelen liseli müzisyenlerle kıyasıya rekabet edecek. Yarışmanın 4-5-6 Nisan tarihlerindeki İzmir elemelerinde, 24 ilden toplam 228 okul sahne alacak. Aydın'dan 15 okulun müzik ekibi finallere gidebilmek için sahnede performanslarını sahneleyecek.
Aydın adına bu sene; Söke
Hilmi Fırat Anadolu Lisesi
, Adnan Menderes
Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi, Nazilli
Fen Lisesi, Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi, Yüksel Yalova
Güzel Sanatlar Lisesi, TED Özel Ege
Anadolu Lisesi, Efeler
Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Aydın Fen Lisesi, Aydın Atatürk
Anadolu Lisesi, Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi ve yarışmaya ortak grup kurarak katılan "Aydın Lisesi & Özel Aydın
Uğur Temel Lisesi " ile "Şehit Polis
Nedip Cengiz Eker
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi & Aydın Efeler Süleyman Demirel
Anadolu Lisesi" sahne alacak.
Aydın'ın yanı sıra İzmir'de bu sene; Adana
, Amasya
, Antalya
, Balıkesir
, Bilecik
, Burdur
, Bursa
, Çanakkale
, Denizli
, Diyarbakır
, Edirne
, Hatay
, Isparta
, İzmir, Konya
, Kütahya
, Manisa
, Mersin
, Muğla
, Sakarya
, Uşak
, Yozgat
ve Zonguldak
'tan gelen binden fazla liseli yarışacak.
Aydınlı Liselileri Büyük Finalde Muhteşem Ödüller Bekliyor
22. Liselerarası Müzik Yarışması için 81 ildeki 8 bin liseliyi 27 Nisan'daki büyük finalde, birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Organizasyonun 22. yılında yarışmanın ödülleri arasında, cazip para ödüllerinin yanı sıra eğitim sponsorunun üç öğrenciye vereceği Üstün Başarı Ödülleri kapsamında burs ödülleri de yer alıyor. - AYDIN