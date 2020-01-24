Aydın'ı voleybolda üzen sakatlık

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da smaçör Ecem Alıcı'nın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Geçen sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 26 yaşındaki voleybolcu, antrenmanda çapraz bağlarının kopmasının ardından ameliyat oldu. Ecem, sezonu kapatırken yönetim smaçör takviyesi yapmak için arayışa geçti.