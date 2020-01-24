Aydın'ı voleybolda üzen sakatlık - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın'ı voleybolda üzen sakatlık - Son Dakika Spor

Aydın'ı voleybolda üzen sakatlık

6 saat önce

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da smaçör Ecem Alıcı'nın sakatlanması keyifleri kaçırdı.

Aydın'ı voleybolda üzen sakatlık, System.String[]

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da smaçör Ecem Alıcı'nın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Geçen sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 26 yaşındaki voleybolcu, antrenmanda çapraz bağlarının kopmasının ardından ameliyat oldu. Ecem, sezonu kapatırken yönetim smaçör takviyesi yapmak için arayışa geçti.


Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
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