Son Dakika › Spor › Aydın'ı voleybolda üzen sakatlık - Son Dakika Spor
Aydın'ı voleybolda üzen sakatlık
6 saat önce
VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da smaçör Ecem Alıcı'nın sakatlanması keyifleri kaçırdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da smaçör Ecem Alıcı'nın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Geçen sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 26 yaşındaki voleybolcu, antrenmanda çapraz bağlarının kopmasının ardından ameliyat oldu. Ecem, sezonu kapatırken yönetim smaçör takviyesi yapmak için arayışa geçti.
Son Dakika AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Sevgilisini yakarak öldüren adamın, olayda kullandığı benzini oğluna aldırdığı ortaya çıktı Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim'e olay sözler: Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir