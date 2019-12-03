Son Dakika Haberleri: Aydın iç çamaşırında bulunan eroine 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Aydın iç çamaşırında bulunan eroine 2 tutuklama - Son Dakika

Aydın iç çamaşırında bulunan eroine 2 tutuklama

6 saat önce

İç çamaşırında bulunan eroine 2 tutuklamaAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrol edilen otomobildeki 2 şüpheliden birinin iç çamaşırından, 186 gram eroin çıktı.

İç çamaşırında bulunan eroine 2 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrol edilen otomobildeki 2 şüpheliden birinin iç çamaşırından, 186 gram eroin çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında, Nazilli- Karacasu karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Aracı kontrol eden ekipler, herhangi bir şey bulamadı. Polis ekipleri, otomobildeki Osman A. ve Mehmet A. adlı şüphelilerin üst aramasını yaptı. Mehmet A. adlı şüphelinin iç çamaşırına gizlenmiş 186 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Aydın iç çamaşırında bulunan eroine 2 tutuklama

Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
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