Aydın idlib ve elazığ için 28 tır malzeme yola çıktı - Son Dakika

İdlib ve Elazığ için 28 TIR malzeme yola çıktı

AYDIN Valiliği'nce, İdlib ve Elazığ'da yaşayanlar için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 28 TIR, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıktı.

Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlar ile Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylar nedeniyle zor durumda kalan Suriyelilere ulaştırılmak üzere, Aydın'a bağlı 17 ilçede, Valiliğin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, 28 TIR dolusu yardım malzemesi toplandı. Toplanan 28 TIR yardım malzemesinin gönderilmesi için Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'ndeki eski Terminalde uğurlama tören düzenlendi.

Konuşma yapan Vali Yavuz Selim Köşger, "Suriye'nin İdlib kentinde insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki insanlar zulüm görmektedir. Tarih boyuncu milletimiz mağdur olan insanlara daima kucak açmış ve kucak açmaya devam etmektedir. Bu gün barınma, gıda ve giyim yardım malzemesi göndererek bunun güzel bir örneğini ilimizde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Ardından Vali Köşger, yardım kampanyasına destek veren sivil toplum kuruluşu temsilcilerine plaket takdim etti. Törenin ardından 28 TIR'lık yardım konvoyu, dualar eşliğinde yola çıktı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in dışında törene; İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.