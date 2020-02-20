Aydın idlib ve elazığ için 28 tır malzeme yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın idlib ve elazığ için 28 tır malzeme yola çıktı - Son Dakika

Aydın idlib ve elazığ için 28 tır malzeme yola çıktı

7 saat önce

İdlib ve Elazığ için 28 TIR malzeme yola çıktıAYDIN Valiliği'nce, İdlib ve Elazığ'da yaşayanlar için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 28 TIR, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıktı.

İdlib ve Elazığ için 28 TIR malzeme yola çıktı

AYDIN Valiliği'nce, İdlib ve Elazığ'da yaşayanlar için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 28 TIR, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıktı.

Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlar ile Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylar nedeniyle zor durumda kalan Suriyelilere ulaştırılmak üzere, Aydın'a bağlı 17 ilçede, Valiliğin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, 28 TIR dolusu yardım malzemesi toplandı. Toplanan 28 TIR yardım malzemesinin gönderilmesi için Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'ndeki eski Terminalde uğurlama tören düzenlendi.

Konuşma yapan Vali Yavuz Selim Köşger, "Suriye'nin İdlib kentinde insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki insanlar zulüm görmektedir. Tarih boyuncu milletimiz mağdur olan insanlara daima kucak açmış ve kucak açmaya devam etmektedir. Bu gün barınma, gıda ve giyim yardım malzemesi göndererek bunun güzel bir örneğini ilimizde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Ardından Vali Köşger, yardım kampanyasına destek veren sivil toplum kuruluşu temsilcilerine plaket takdim etti. Törenin ardından 28 TIR'lık yardım konvoyu, dualar eşliğinde yola çıktı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in dışında törene; İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aydın idlib ve elazığ için 28 tır malzeme yola çıktı

Elazığ, Aydın, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk hacker Tosuncuk'un cep telefonuna sızıp yerini buldu Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 17:45:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın idlib ve elazığ için 28 tır malzeme yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]