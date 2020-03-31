Aydın ihracatını imalat sanayi sırtladı - Son Dakika
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Aydın ihracatını imalat sanayi sırtladı

7 saat önce

Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25., ithalatta ise 30. sırada yer alan Aydın ihracatını imalat sanayi sektörü sırtladı.

Aydın ihracatını imalat sanayi sırtladı, System.String[]

Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25., ithalatta ise 30. sırada yer alan Aydın ihracatını imalat sanayi sektörü sırtladı.


Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Şubat ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplandı. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan malları kapsadı. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katıldı. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer alırken, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan malları kapsadı.


Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, Aydın ilinde Genel Ticaret Sistemine göre ihracat yüzde 2,4, ithalat ise yüzde 2,1 arttı. İhracat 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 52 milyon 266 bin dolar, ithalat ise %2,1 artarak 18 milyon 902 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25. il olurken ithalatta ise 30. sırada yer aldı.


İhracatta en yüksek pay imalat sanayi sektöründe


2020 Şubat ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 79,11'lik oranla 41 milyon 346 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 18,99 ile 9 milyon 926 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı izse 1,88 ile 983 bin dolar oldu.


İthalatta en yüksek pay imalat sanayi sektöründe


202020 Şubat ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 83,98'lik oranla 15 milyon 875 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 12,01 ile 2 milyon 270 bin dolar, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 3,92 ile 741 bin dolar oldu.


En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu


Aydın'dan, 2020 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 7 milyon 250 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya'yı 4 milyon 288 bin dolar ile İspanya ve 4 milyon 220 bin dolar ile ABD izledi.


En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu


Aydın'a, 2020 yılı Şubat ayında en fazla ithalat Çin'den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 6 milyon 720 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin'i sırasıyla 1 milyon 944 bin dolar ile Slovakya ve 1 milyon 390 bin dolar ile Brezilya izledi. - AYDIN

Türkiye, İhracat, İtalya, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:36 Kaynak: İHA

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