Son Dakika Haberleri: Aydın İl Emniyet Müdürü Ekici'den bekçilere teşekkür
Son Dakika Güncel Aydın İl Emniyet Müdürü Ekici'den bekçilere teşekkür

Aydın İl Emniyet Müdürü Ekici'den bekçilere teşekkür

7 saat önce

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler ilçesinde kaza yapan kadını araçtan kurtaran bekçileri tebrik etti.

Aydın İl Emniyet Müdürü Ekici'den bekçilere teşekkür, System.String[]

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler ilçesinde kaza yapan kadını araçtan kurtaran bekçileri tebrik etti.

Muğla Bulvarı'nda seyir halindeyken aracıyla kaza yapan kadını araçtan kurtaran Bekçi Gürol İnci ve Hüseyin Alper'i, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici makamında kabul etti.

Ekici, İnci ve Alper'i kaza anında sergiledikleri tavır ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Öte yandan kazada kurtulan kadının da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bekçilere teşekkür ettiği öğrenildi.

Mehmet Suat Ekici, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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