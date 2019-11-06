Aydın İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Aydın Vali yardımcısı Yücel Gemici başkanlığında gerçekleştirildi.



Aydın'ın işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak üzere düzenlenen toplantı Aydın Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Aydın İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi, "Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce yapılan saha çalışmaları ile uyumlu SGK Eylül 2019 verileri incelendiğinde ilimizde toplam 27 bin 104 özel iş yerinin 159 bin 005 çalışanı vardır. 0-9 arası çalışanı olan iş yeri sayısı 24 bin 492'dir. 10 ve üzeri çalışanı ola iş yeri sayısı 2 bin 612'dir. Bu iş yerlerinden 10-49 arası çalışanı olan iş yeri sayısı 2 bin 223, 50 ve üzeri çalışanı olan iş yeri sayısı 389'dur. Söz konusu verilere Kamu Kurumlarının şirketlerinde ve belediye şirketlerinde 4/a sigortalı olarak çalışan işçiler dahil edilmiştir. İŞKUR'a kayıtlı 2019 yılı Eylül ayı toplam kayıtlı işsiz 53 bin 805 kişi bulunmaktadır. Eylül ayı toplam kayıtlı iş gücü ise 98 bin 016 kişi bulunmaktadır" dedi.



Toplantı kurum temsilcilerinin karşılıklı fikir alışverişinde bulunması ve yapılması gereken konuların planlanması ile sona erdi. - AYDIN