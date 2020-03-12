Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İstiklal Marşı okurken görüntüleri çekilen çocukları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İstiklal Marşı okurken görüntüleri çekilen çocukları... - Son Dakika

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İstiklal Marşı okurken görüntüleri çekilen çocukları...

6 saat önce

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, bir apartmana bayrak asıldığı sırada yolda durup İstiklal Marşı okuyan ve bu anlara dair görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören 6 çocuğu makamında kabul etti.

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İstiklal Marşı okurken görüntüleri çekilen çocukları..., System.String[]

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, bir apartmana bayrak asıldığı sırada yolda durup İstiklal Marşı okuyan ve bu anlara dair görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören 6 çocuğu makamında kabul etti.

İnan, kendisini ziyaret eden Kadir Kaya, Serhat Saz, Elber Kaya, Toprak Satılmış, Şahin Saz, Berat Saz ve görüntüyü çeken Emirnaz Tayyar ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile jandarma teşkilatına ilişkin çocuklara bilgi verildi.

Daha sonra İnan, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Ata Mahallesi'nde Yakup Tayyar ve kızı Emirnaz Tayyar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin anısına 29 Şubat'ta apartmanlarına dev Türk bayrağı asmış, yoldan geçen 6 çocuk, bayrağı görünce saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okumuştu.

Çocukların İstiklal Marşı okudukları anlar, Emirnaz Tayyar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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