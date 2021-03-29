Aydın İl Milli Eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Aydın İl Milli Eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

29.03.2021 17:12
Aydın İl Milli Eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor, System.String[]

Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü, geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren eğitimi de etkisi altına alan salgın tedbirlerine rağmen çalışmalarına ara vermeden, tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü, geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren eğitimi de etkisi altına alan salgın tedbirlerine rağmen çalışmalarına ara vermeden, tüm hızıyla devam ediyor.

Üniversite sınavında on bir yıl aradan sonra tekrar Türkiye 1'incisi çıkaran Aydın'da, öğrencilerin akademik başarısı salgın döneminde de unutulmadı. Eğitim uzaktan devam ettiği günlerde öğrenciler örnek çalışma soruları ve çevrim içi deneme sınavları ile desteklendi.

"Öğrencilerin takibi sağlandı"

"Başarı Bizim İşimiz" adlı öğrenci izleme sistemi ile sürekli takip edildi. Akademik anlamdaki destek ve takip hala devam ediyor. Ayrıca İstanbul MEF Üniversitesi ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında üniversitede okuyan gençler, MEF Dersdem Birebir projesi ile Aydın'da, ihtiyacı olan 7. ve 8. sınıf öğrencilerine akademik destekte bulunuyor.

Salgın süresince il genelinde kurulan 3'ü gezici araçla olmak üzere toplam 268 EBA Destek Noktası öğrencilerin istifadesine sunuldu.

"105 ton temizlik malzemesi üretildi"

Salgının ilk günlerinden itibaren mesleki eğitimde Kimya Teknolojisi alanı kuruldu ve okulların ve özel kurumların ihtiyacı olan temizlik malzemesi ve dezenfektan üretimine hızla başlandı. Bugüne kadar 105 tonluk temizlik malzemesi üretimi yapıldı ve bunlardan 86 bin 547 TL ciro elde edildi. Yine mesleki eğitimde Radyo Televizyon Alanında eba.gov.tr ve TRT Eba Tv'de yayımlanmak üzere öğrenciler için ders çekimleri yapılmaya devam ediyor. Bugüne kadar 11 dersten 89 video "Eğitim Bilişim Ağı"ında yayımlandı.

"37 bin 221 adet tefrişat malzemesi üretildi"

Bir meslek lisesine tüm donanım ve tefrişatının hayırsever bir iş insanı tarafından karşılandığı "Güvenlik Sistemleri Alanı" kurulurken; bir sınıfın ihtiyacı olan başta öğrenci sırası olmak üzere tüm malzemelerin üretimi de meslek liselerinin Mobilya ve İç Mekan Alanlarında yapılıyor. Bugüne kadar 37 bin 221 adet tefrişat malzemesi üretildi ve bunlardan 3 milyon 82 bin Türk Lirası ciro elde edildi.

"TÜBİTAK projeleri yaygınlaştırıldı"

Ulusal ve uluslararası projelere katılımı arttırmak için TÜBİTAK projelerini yaygınlaştırma ve eTwinning webinarları gibi birçok çalışma gerçekleştirildi. Bunların sonucunda, Aydın'dan, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri bölge değerlendirmelerine 20 proje çağrıldı. Farklı okullardaki öğretmen ve öğrenciler arasındaki işbirliğini artırmak için Avrupa'da kurulan, Türkiye'nin de dahil olduğu e-Twinning platformunda, Aydın 2018 yılında yapılan projelerle 42 kalite etiketi ile 28'inci sırada yer alırken; bugün başarı oranını yüzde 420 artırmış, kalite etiketi alan 509 proje ile Türkiye'de 7'nci sıraya yükseldi ve bu alanda kırılması zor bir rekora imza attı. Okullara verilen destekler sonucunda 2021 yılında Aydın'dan 51 okul "e-Twinning Okulu" etiketi alarak, Avrupa düzeyinde tanınan, lider okullar düzeyine ulaştılar. Ayrıca eTwinning Avrupa Ödülleri değerlendirmesinde Aydın'da yapılan iki proje ile Avrupa 2'nciliği elde edildi. Yapılan proje çalışmaları sonunda bir ilke imza atan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ERASMUS+ Programı tarafından akredite edildi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bundan sonra proje başvurusu yapmadan, hazırlayacağı etkinliklere okulları da dahil ederek Ulusal Ajans'tan hibe alabilecek.

"ADÜ ile işbirliği yapıldı"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile öncelikli olarak öğretmen eğitimleri olmak üzere, öğrenme ortamları, bilimsel ve entelektüel bilgi paylaşımı, eğitimi destekleyici sosyal ve kültürel faaliyetlerin paylaşımı konularını kapsayan bir işbirliği protokolü imzalandı. Yine Adnan Menderes Anadolu Üniversitesi TEKNOKENT ile de bir işbirliği protokolü için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Aydın İl Milli Eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Aydın İl Milli Eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Aydın İl Milli Eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Aydın İl Milli Eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Aydın İl Milli Eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Aydın İl Milli Eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bilişim Ağı, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın İl Milli Eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika


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