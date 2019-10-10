Son Dakika Haberleri: Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan hayırseverlere teşekkür
Son Dakika Güncel Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan hayırseverlere teşekkür

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan hayırseverlere teşekkür

2 dakika önce

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Germencik'te okul yaptıran hayırseverleri ziyaret etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan hayırseverlere teşekkür, System.String[]

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Germencik'te okul yaptıran hayırseverleri ziyaret etti.

Okumuş, ilçeye 2 ortaokul kazandıran hayırsever iş insanı Murat Delgen ve Hakan Çakaloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Okumuş, Delgen'den Ortaklar Mahallesi'ne yapılması planlanan 60 özel öğrencinin eğitim göreceği Özel Eğitim Okulu için de destek sözü aldıklarını söyledi.

Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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