Üye Girişi
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Muğla'daki orman yangınında görev yapıyor - Son Dakika

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Muğla'daki orman yangınında görev yapıyor

02.08.2021 10:26
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Muğla'daki orman yangınında görev yapıyor, System.String[]

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler, Muğla'daki orman yangınında görev yapıyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler, Muğla'daki orman yangınında görev yapıyor.

Muğla'da ilk olarak geçtiğimiz hafta Perşembe günü Marmaris ilçesinde başlayan ve daha sonra diğer bölgelerde görülen orman yangınları ile mücadele sürüyor. Günlerdir kontrol altına alınamayan yangınlarla ilgili olarak ülkenin dört bir yanından araç gereçten gıdaya bir çok yardım yağıyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de yangında görev yapmak üzere 2 ambulans, 1 UMKE ekibi ve sağlık personeli görevlendirdi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğla ilinde meydana gelen orman yangınında, yangına müdahale eden ekiplerin ve yangına maruz kalan vatandaşlarımızın ilk sağlık müdahalelerini yapmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüzce görevlendirilen 2 ambulans ile 1 UMKE ekibimiz ve sağlık personellerimiz dönüşümlü olarak destek görevi yapmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangına karşı mücadele veren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Muğla'daki orman yangınında görev yapıyor
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Muğla'daki orman yangınında görev yapıyor
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Muğla'daki orman yangınında görev yapıyor

İl Sağlık Müdürlüğü, Marmaris, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Muğla'daki orman yangınında görev yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor 11:18 Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu 11:14 Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış 11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı 11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı 10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu 10:40 Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 10:33 Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 07:55 AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi

Son Dakika Haberleri
11:17 Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor
11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
11:03 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı
11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı
10:58 Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü
10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı
10:29 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
10:24 Bodrum Belediye Başkanı Aras, yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
10:21 Abla kardeşin korona kavgası! Evden kaçan genç kızın son sözleri "Bir abinin yanındayım" oldu
Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor         
11:18
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın         
11:15
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor         
11:08
Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı         
11:04
Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü         
10:58
Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak         
10:52
İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor         
10:37
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
07:46
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi         
17:49
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 11:23:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Muğla'daki orman yangınında görev yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement