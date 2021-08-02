Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Muğla'daki orman yangınında görev yapıyor - Son Dakika

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler, Muğla'daki orman yangınında görev yapıyor.

Muğla'da ilk olarak geçtiğimiz hafta Perşembe günü Marmaris ilçesinde başlayan ve daha sonra diğer bölgelerde görülen orman yangınları ile mücadele sürüyor. Günlerdir kontrol altına alınamayan yangınlarla ilgili olarak ülkenin dört bir yanından araç gereçten gıdaya bir çok yardım yağıyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de yangında görev yapmak üzere 2 ambulans, 1 UMKE ekibi ve sağlık personeli görevlendirdi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğla ilinde meydana gelen orman yangınında, yangına müdahale eden ekiplerin ve yangına maruz kalan vatandaşlarımızın ilk sağlık müdahalelerini yapmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüzce görevlendirilen 2 ambulans ile 1 UMKE ekibimiz ve sağlık personellerimiz dönüşümlü olarak destek görevi yapmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangına karşı mücadele veren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN