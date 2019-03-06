Son Dakika Haberleri: Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne 4 Yeni Ambulans

Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne 4 Yeni Ambulans

1 saat önce

Sağlık Bakanlığınca Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 4 ambulansın ilçelere teslimi için tören düzenlendi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne 4 Yeni Ambulans, System.String[]
Sağlık Bakanlığınca Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 4 ambulansın ilçelere teslimi için tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Köşk, Karacasu, Bozdoğan ve Söke ilçelerinde görevli 112 Acil Sağlık personellerine ambulansların teslimi yapıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz Selim Köşger, ambulansların 4x4 özelliğine sahip olduğunu, toplam maliyetinin bir milyon 250 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Köşger, "Sağlık hizmetleri, ucuz değil pahalı hizmetler ama devletimiz sağolsun, son dönemde özellikle sağlık alanında çok büyük yatırımlar yaptı. Çok büyük gelişmeler kaydedildi. Helikopter ambulanstan jet ambulansa kadar her türlü imkanla hastalarımız en seri şekilde hastanelere sevk ediliyor." dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da günden güne yenilenen ambulans filosuyla vatandaşlara 7 gün 24 saat esasıyla en iyi sağlık hizmetini sunmaya gayret gösterdiklerini, kentte 35 112 Acil Yardım İstasyonu bulunduğunu, geçen yıl 750 bin çağrı aldıklarını, 80 bin hastaya da hizmet verdiklerini kaydetti.

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise iktidarın sağlık alanında çok önemli hizmetleri yaptığını, bunun bir örneğinin de bugün yaşandığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:11 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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