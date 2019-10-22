Son Dakika Haberleri: Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü projenin üçüncü toplantısı İspanya'da...
Son Dakika Güncel Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü projenin üçüncü toplantısı İspanya'da...

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü projenin üçüncü toplantısı İspanya'da...

2 saat önce

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan "Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi" projesinin Üçüncü Ulusötesi Proje Toplantısı İspanya'nın Huelva şehrinde gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü projenin üçüncü toplantısı İspanya'da..., System.String[]

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan "Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi" projesinin Üçüncü Ulusötesi Proje Toplantısı İspanya'nın Huelva şehrinde gerçekleştirildi.


Kırsalda çiftçilerin/üreticilerin dijital becerilerini geliştirerek daha aktif olmalarını ve böylece sosyal ve iş yaşamlarında verimlilik ve üretkenliklerini arttırmanın amaçlandığı projenin Inercia Digital SL (İspanya) ev sahipliğinde yapılan ulusötesi toplantısında proje ortağı 9 kurum ve kuruluştan toplam 16 katılımcı yer aldı.


İki gün süren toplantının birinci gününde projede gerçekleştirilen faaliyetler, eğitim modülünde gereklilikler, Avrupa Dijital Beceriler Çerçevesine göre eğitim modülü ve eğitim materyallerinin anahatları, eğitim modülü için öğrenme amaçları ve içerikleri ile ilgili sunumlar yapıldı, OER'ler (açık eğitim kaynakları) için izlenecek yöntemler tartışıldı ve eğiticilerin eğitimi konusunda planlamalar yapıldı.


Projenin ikinci gününde ise, projenin uygulama kuralları, değerlendirme ve yaygınlaştırma planlarının gözden geçirildiği, Eğitim Modülü, eğitim materyalleri, OER'ler ve Çiftçi Ağı çıktılarıyla ilgili görev paylaşımlarının yapıldığı toplantı, değerlendirme ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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