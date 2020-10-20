Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı Aydın'da alınan tedbirlerin görüşüldüğü 'İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı' Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 9 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İnsan hayatını etkileyen Korona virüs dolayısıyla her geçen gün yeni tedbirler alınarak, virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi de Aydın'da da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu zaman zaman toplanarak virüs ile mücadele son durumu değerlendirerek yeni kararlar alınıyor. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu son toplantısı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kurul üyesi kurum ve kuruluşların yöneticilerine İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından brifing verildi. Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek, alınacak yeni tedbir ve kararlar görüşüldü. - AYDIN