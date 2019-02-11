Aydın ile Mardin Arasında Mektup Kardeşliği
1 saat önce
Bozdoğan Altıntaş Şehit Ercan Menderes İlkokulu ile Mardin Savur İlçesi Yenilmez ilkokulu öğrencileri arasında mektup kardeşliği oluştu.
Bozdoğan Altıntaş
Şehit Ercan Menderes
İlkokulu ile Mardin Savur
İlçesi Yenilmez ilkokulu öğrencileri arasında mektup kardeşliği oluştu. Proje kapsamında 4.sınıf öğrencileri, Sınıf Öğretmeni Songül Biçer rehberliğinde mektup kardeşliği ile başlayan dostluk köprüsü öğrencileri, velileri ve öğretmenleri mektupla buluşturdu.
Bozdoğan Altıntaş Şehit Ercan Menderes İlkokulu 4.Sınıf öğrencilerinin hiç tanışmadıkları Mardin/Savur Yenilmez İlkokulu 4.Sınıf öğrencilerine gönderdiği mektuplarla başlayan arkadaşlık gelen cevaplarla devam etti. Mektup yoluyla birbirlerini tanımaya ve kendilerini ifade etmeye çalışan öğrenciler birbirleriyle ve farklı kültürler arasında bağ oluşturdu.
Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü İbrahim Ölker
, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü anlatabilme kapasitesine sahip bireyler olarak yetiştirerek yeteneklerini yükseltmek olduğu ve aynı zamanda "Mektup kardeşliği" projesiyle küçük yaştaki öğrenciler arasında yeni dostluklar kurulduğunu, çocuklarının farklı yerlerden yeni arkadaşlar edinmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:02 Kaynak: İHA
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