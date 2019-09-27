Aydın ilik nakli bekleyen baba- kız için kampanya

kız için kampanya

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilik nakli bekleyen Yılmaz Çelen (42) ve kızı Ebru Çelen (18) için Kızılay ile birlikte kampanya başlattı.

Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Çelen, buradaki ilk müdahalenin ardından önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ebru Çelen'e, burada kan kanseri teşhisi koyulup, tedavisine başlandı. 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Çelen, ailesinin de verdiği moralle kanseri yendi. Ebru Çelen, 6 ay önce babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Sağlığına kavuşmasından 6 gün sonra babası Yılmaz Çelen'e teşhis koyulmasıyla büyük üzüntü yaşayan Ebru Çelen'in hastalığı da 2 ay sonra tekrarladı. Baba- kız, şimdi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde iyileşebilmek için ilik nakli olmayı bekliyor.

ATATÜRK KENT MEYDANI'NDA KIZILAY TIRI BEKLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ziyaret ettiği Yılmaz Çelen ve kızı Ebru Çelen için Kızılay'la birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda kampanya başlattı. Meydanda 30 Eylül Pazartesi gününe kadar bekleyecek Kızılay'a ait tır, ilik donörü olmak ve kan vermek isteyenlere hizmet vermeye başladı. Herkesi desteğe çağıran Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyesi olarak ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerimizle beraber kampanyamızı başlattık. Tüm Aydın halkına, Türkiye ve dünyaya sesleniyorum. Lütfen hayat verin, kampanyaya destek verin. Ben inanıyorum, Ebru'muza mutlaka bir donör bulunacak. Kampanyaya büyük bir ilgi var, herkese çok teşekkür ediyorum dedi.