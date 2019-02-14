Son Dakika Haberleri: Aydın İlk Yılında Final Yolunda

Aydın İlk Yılında Final Yolunda

2 saat önce

BU sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını devralarak ilk kez Voleybol Sultanlar Ligi'ne katılan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yine ilk Avrupa macerasında finale koşuyor.

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BU sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını devralarak ilk kez Voleybol Sultanlar Ligi'ne katılan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yine ilk Avrupa macerasında finale koşuyor. CEV Challenge Cup'ta temsil ettiği kenti takım sporlarında ilk defa Avrupa arenasına taşıyan Aydın BŞB, basamakları tek tek çıkıp yarı finalist oldu. Challenge Cup'ta 16'lı finallerde temsilcilerimizden Beşiktaş'la eşleşip ilk maçı 3-1 kaybetmesine rağmen evindeki rövanşı 3-0 alan, altın seti de kazanan Aydın, 8'li finallerde Belçika ekibi Hermes Oostende'yi 3-0 ve 3-2'lik galibiyetlerle geçti.

Çeyrek finalde Yunan AO Thiras'la eşleşip rakibini deplasmanda 3-2, dün oynanan rövanşta ise evinde 3-0 yenen Aydın temsilcisi, kente büyük bir gurur yaşattı. Yarı finalde Sloven rakibi GEN-I Volley Nova Gorica'yla içerde ve dışarda iki maç oynayacak Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu engeli de aştığı takdirde Avrupa'da kupa şampiyonluğu için finale çıkacak. Sloven ekibi 1993 yılından bu yana CEV Cup, Top Teams Cup ve Challenge Cup'ta mücadele ediyor. Aydın BŞB finale çıktığı takdirde kupa için Saugella Monza veya Hapoel Kfar Saba - Volero Le Cannet eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:51 Kaynak: DHA

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