Aydın'ın 49 kırsal kalkınma projesine 24 milyonluk hibe desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın'ın 49 kırsal kalkınma projesine 24 milyonluk hibe desteği - Son Dakika Ekonomi

Aydın'ın 49 kırsal kalkınma projesine 24 milyonluk hibe desteği

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap programı kapsamında Aydın'dan kabul edilen 49 projeye 24 milyon lira hibe desteği verileceği belirtildi.

Aydın'ın 49 kırsal kalkınma projesine 24 milyonluk hibe desteği, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap programı kapsamında Aydın'dan kabul edilen 49 projeye 24 milyon lira hibe desteği verileceği belirtildi.


Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2019/30 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Programı kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Aydın ilinden 33 adedi 'Ekonomik Yatırımlar' ile 16 adedi 'Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları' konularında olmak üzere toplam 49 projenin tamamı kabul edildi. Toplam değerleri 50 milyon 431 bin 558 TL olan proje tutarlarının 24 milyon 583 bin 850 TL'lik kısmının hibe olarak Aydın'a tahsis edildiği belirtildi. - AYDIN

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:33 Kaynak: İHA
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