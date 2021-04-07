Aydın'ın "Ayaklı Kan Bankası", 18 yılda 3 bin kişiye umut oldu - Son Dakika

Aydın'ın "Ayaklı Kan Bankası", 18 yılda 3 bin kişiye umut oldu

07.04.2021 12:06
Aydın'ın

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Ümit Yaşar, 18 yıldır çantasında adeta 5 bin kişilik can taşıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Ümit Yaşar, 18 yıldır çantasında adeta 5 bin kişilik can taşıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da gün geçtikçe kan bağışının önemine dikkat çekilirken, İncirliova'da yaşayan 48 yaşındaki Ümit Yaşar ise duyarlılık örneği göstererek çantasında adeta 5 bin kişilik can taşıyor. İncirliova'da "Kan Bankası" olarak bilinen Yaşar, 18 yıldır vatandaşları kan verme konusunda bilinçlendirirken yanında taşıdığı çantasında da 5 bin kişilik kan grubu listesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut oluyor.

İncirliova Belediyesi'nde çalışan Ümit Yaşar, 2003 yılında zor bulunan A Rh negatif kana ihtiyaç olduğu anonsu üzerine yardıma koştuğunu fakat kimsenin kan vermeye gelmediğini görünce çok şaşırdığını ifade etti. Hiç kimsenin kan bağışı için gelmediğini görünce etkilendiğini ifade eden Yaşar, o gün aldığı karar ile İncirliova'nın gönüllü kan bankası olmak için kolları sıvadı. 18 yılda defterine aldığı notlar ile bugüne kadar 5 bin kişilik kan grubu listesine ulaşan Yaşar, bugüne kadar birçok hastanın hayatını kurtardı.

"Hastalara Umut Oluyor"

Sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlara kan temini yaptığını ve maddi, manevi hiçbir beklentisinin olmadığına dikkat çeken Yaşar; "Benim işim bağışçı ve hastaları buluşturmak. Hiçbir maddi ve manevi bir beklentim olmadan kan ihtiyacının temin edilmesini sağlıyorum. Bir nevi aracılık yapıyorum. Benden kan isteğinde bulunan hasta yakınlarını gönüllü olarak kan bağışı yapacak kişi ile buluşturmak için hastanın bulunduğu hastaneye yönlendiriyorum" dedi.

Duyarlı davranışı ile bugüne kadar ortalama 3 bin kişinin kan ihtiyacını karşıladığını ifade eden Yaşar; "Gün geldi aynı gün 4 ayrı hastaya kan tedarik ettik ve hastaların yaşama tutunmalarına sebep olduk. Bu benim adıma mutluluk verici bir durum. İnsanlara bu şekilde dokunabilmek, hayatlarının kurtarılmasına sebep olabilmek paha biçilemez bir durum" dedi.

"Başkanımız en büyük destekçilerimizden"

İncirliova Belediyesi'nde çalışan Ümit Yaşar en büyük destekçisinin ise İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya olduğunu ifade ederek, "Aytekin Kaya Başkanıma bana verdiği desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kan bağışçılarımızı hastaneye yetiştirme konusunda araç tahsisi bizim için çok önemli. Bu konuda da Belediye Başkanımız gece gündüz demeden bize araç tahsisi yaparak kan bağışçılarımızı hastaneye götürüp hayat kurtarmalarına vesile oluyor" dedi.

"Vatandaşları duyarlı olmaya davet etti"

Aydın başta olmak üzere çevre illerdeki birçok hastanelere kan ve trombosit konusunda yardımcı olduğunu ifade eden Yaşar, vatandaşların kan bağışı konusunda daha duyarlı olmalarını isteyerek "Türk halkı olarak, korona virüs salgının nedeniyle birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde herkesi duyarlı olmaya, plazma tedavisi görecek hastalar için trombosit vermeye davet ediyorum. Halkımızın kan bağışında olduğu gibi trombosit konusunda da duyarlı olmasını istiyoruz. Çok şükür kan ve trombosit konusunda çok sıkıntımız yok fakat maalesef vatandaşlarımız bu konuda duyarsız. Unutmayalım ki kan bir gün değil her gün ihtiyaç" dedi. - AYDIN

Aydın'ın Ayaklı Kan Bankası , 18 yılda 3 bin kişiye umut oldu
Aydın'ın Ayaklı Kan Bankası , 18 yılda 3 bin kişiye umut oldu
Aydın'ın Ayaklı Kan Bankası , 18 yılda 3 bin kişiye umut oldu
Aydın'ın Ayaklı Kan Bankası , 18 yılda 3 bin kişiye umut oldu

Kan Bağışı, İncirliova, trombosit, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'ın 'Ayaklı Kan Bankası', 18 yılda 3 bin kişiye umut oldu - Son Dakika


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