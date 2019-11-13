Son Dakika Haberleri: Aydın'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor
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Aydın'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor

7 saat önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren kıyı Ege'de beklenen kuvvetli gök gürültülü yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Aydın'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor, System.String[]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren kıyı Ege'de beklenen kuvvetli gök gürültülü yağışlara karşı uyarıda bulundu.


Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra yurdun batı kesimlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin batı kıyıları, İzmir'in güney ve batı kıyıları ile Aydın'ın batısında yer alan Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar olan ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. - AYDIN

Aydın, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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