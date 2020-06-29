Aydın'ın birçok mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak - Son Dakika

AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Haziran Salı günü, Arıza Onarım ve Bakım nedeniyle Aydın'ın birçok mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak.



ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından programlı kesintiler olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 30 Haziran Salı günü Aydın'ın 3 ilçesi ve 6 mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Merkez ilçe Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi'nde belli aralıklarla yaşanacak olan elektrik kesintisi toplam 6 saat sürecek. Kesinti yapılacak olan ilçe ve mahalleler ise şöyle; Efeler Armutlu Mahallesi'nde saat 09.00 - 14.00 saatleri arasında, Efeler Cumhuriyet Mahallesi'nde 09.00 - 11.00 saatleri arasında, Efeler Mimar Sinan Mahallesi'nde 09.00 - 13.00 ile 14.30 - 16.30 saatleri arasında, Efeler Mesutlu Mahallesi'nde 09.30 - 12.30 saatleri arasında, Koçarlı Haydarlı Mahallesi'nde 09.30 - 14.30 saatleri arasında, Köşk Serdaroğlu Mahallesi'nde 09.00 - 13.30 saatleri arasında kesinti yaşanacak.



Arıza Onarım ve Bakım nedeniyle yapılacak kesintide AYDEM yetkilileri elektrikli cihazların devre dışı bırakılması için vatandaşları uyardı. Kesinti hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar AYDEM Çözüm Merkezi'ni arayabilecek. - AYDIN