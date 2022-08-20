Bozdoğan'da trafik kaza: 2 yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bozdoğan- Nazilli yolunda saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Bozdoğan'dan Nazilli istikametine seyir halinde olan 48 D 1317 plakalı M.T. idaresindeki hususi otomobil, Osmaniye Mahallesi'nden kontrolsüz şekilde karayoluna çıktığı iddia edilen 09 B 1958 plakalı K.M. yönetimindeki traktörle çarpıştı. Otomobilin yaklaşık 80 metre fren izinin görüldüğü kazada iki sürücünün de sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüleri sıkıştıkları araçlardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN