Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

29.08.2022 21:09
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Bozdoğan ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan yönünden Nazilli istikametine doğru seyir halinde olan Y.S. idaresindeki 20 PD 404 plakalı otomobil ile Mehmet Yılmaz'ın (31) kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Yılmaz yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otomobil sürücü Y.S. ifade için gözaltına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Meydana gelen kazada talihsiz gencin Bozdoğan ilçesinde Boyacı Mehmet lakabıyla tanındığı öğrenilirken, gencin ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Bozdoğan, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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