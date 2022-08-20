Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

20.08.2022 19:21
Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.T. yönetimindeki 48 D 1317 plakalı otomobil, Bozdoğan Nazilli yolu Osmaniye ayrımında K.M'nin kullandığı 09 B 1958 plakalı traktör ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Bozdoğan, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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