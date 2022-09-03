Aydın'da 'sahte içki' can aldı - Son Dakika
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Aydın'da 'sahte içki' can aldı

03.09.2022 20:56
Aydın'da 'sahte içki' can aldı

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içki içen Zafer Bönce (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içki içen Zafer Bönce (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahte içki içen Zafer Bönce, bir süre sonra görme ve bilinç kaybı yaşaması nedeniyle ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bönce, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.Zafer Bönce'nin cenazesi, bugün ikindi namazında Kızılcaköy Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


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Kayıp şahıs 2 gün sonra sağ olarak bulundu Kayıp şahıs 2 gün sonra sağ olarak bulundu
Kaynak: DHA

Bozdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 'sahte içki' can aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 'sahte içki' can aldı - Son Dakika
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