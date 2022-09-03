Alınan bilgiye göre, Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan Zafer B. (45), alkol kullandıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı.

Kaynak: AA

Bozdoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi öldü - Son Dakika

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