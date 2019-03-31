Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Buharkent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Aydın'ın Buharkent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

59 dakika önce

Aydın'ın Buharkent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Erol kazandı.

Aydın'ın Buharkent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Aydın'ın Buharkent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Erol kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Erol 4 bin 246, İYİ Parti adayı Yusuf Vural 4 bin 63, BTP adayı İbrahim Demir 1 oy aldı.

-Erol'un özgeçmişi-

20.03.1970 tarihinde Buharken'te doğdu. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Yardımcı olarak çalışma hayatına başladı. 1998 yılında İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanlığı görevini yaptı. 2010-2012 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Bölge Müdürü olarak görev yaptı.

Erol evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Mehmet Erol, AK Parti, Buharkent, Aydın, Güncel
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