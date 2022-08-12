Buharkent'te müstakil ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Buharkent'te müstakil ev alevlere teslim oldu

12.08.2022 23:26
Buharkent'te müstakil ev alevlere teslim oldu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangında küle döndü.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangında küle döndü.

Yangın, akşam saat 21.00 sıralarında Ortakçı Mahallesi Meryemoğlu mevkiinde müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kirada oturdukları öğrenilen bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olay sırasında evde kimsenin bulunmaması da büyük bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent'in Altyapısını Baştan Sona Yenileyecek Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent'in Altyapısını Baştan Sona Yenileyecek
Kaynak: İHA

Buharkent, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buharkent'te müstakil ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buharkent'te müstakil ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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