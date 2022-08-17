Çine'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 4 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adnan Menderes Bulvarı otogar yakınlarında park halindeki 4 motosikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi.
Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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