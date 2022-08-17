Çine'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çine'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

17.08.2022 20:52
Çine'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 4 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 4 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adnan Menderes Bulvarı otogar yakınlarında park halindeki 4 motosikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi.

Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Menderes, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çine'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çine'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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