Aydın'da silahla ayağından vurulan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Aydın'da silahla ayağından vurulan kişi tedavi altına alındı

14.08.2022 04:21
Aydın'da silahla ayağından vurulan kişi tedavi altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde ayağından vurulan bir kişi tedavi altına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde ayağından vurulan bir kişi tedavi altına alındı.

Yolboyu Mahallesi'nde hayvancılık yapan N.A, ahırının önünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahla ayağından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan N.A'yı önce Çine Devlet Hastanesi'ne ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

N.A'nın hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da silahla ayağından vurulan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da silahla ayağından vurulan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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