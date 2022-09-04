Çine'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Çine'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

04.09.2022 09:24
Çine'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İbrahim Akbal yönetimindeki plakasız motosiklet, Yağcılar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbal, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, İbrahim Akbal, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çine'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çine'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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