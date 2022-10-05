Aydın'da çekiciyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da çekiciyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

05.10.2022 09:04
Aydın'da çekiciyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde hafif ticari aracın çekiciye çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde hafif ticari aracın çekiciye çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.Ç. idaresindeki 09 AHB 837 plakalı hafif ticari araç, Çine'den Aydın istikametine giderken Altınova Mahallesi'nde aynı istikamette giden H.B. yönetimindeki 64 ACB 971 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Kazada yaralanan ve Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da çekiciyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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