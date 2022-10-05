Kazada yaralanan ve Çine Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da çekiciyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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