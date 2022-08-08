Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne gelen G.Ö. iki kişiyi tabancayla öldürdüğünü söyledikten sonra tabancayla başına ateş etti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da iki kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişi intihar etti - Son Dakika

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