Aydın'da trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 2 ölü

01.08.2022 09:27
Aydın'da trafik kazası: 2 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza Kavşit Mahallesi yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çine istikametine seyir halinde olan 09 LR 781 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede araç içerisindeki Olkan Yetişkin (30) ve Batuhan Sönmez'in (19) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika

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