Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

26.08.2022 01:22
Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Meşe'nin (83) kullandığı 09 LL 596 plakalı otomobil, Sarıoğlu Mahallesi Umut Barış Sokak'ta Mehmet Kancı (34) yönetimindeki 48 ADK 243 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Kancı ile beraberindeki eşi Yeter Kancı (32) yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Park halindeki otomobile arkadan çarptı; 2 ölü, 4 yaralı Park halindeki otomobile arkadan çarptı; 2 ölü, 4 yaralı Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Aydın, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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