Son dakika! Çine'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve dün öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek veriyor.

Gece boyunca gönüllüler de yangının söndürülmesi için çalışmalara kazma ve küreklerle destekte bulundu.

Bölgedeki 6 mahallenin belirli bölümlerinin tahliye edildiği yangını söndürme çalışmalarında 6 helikopter ve çok sayıda arazöz kullanılıyor. Şiddetli rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle yangının tekrar Muğla yönüne doğru genişlediği öğrenildi.

Helikopterle yangın bölgesine gelen ve bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçede oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantıya başkanlık etti.

Soylu, toplantının ardından vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunduktan sonra Muğla'nın Marmaris ilçesine gitti.