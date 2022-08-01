Aydın'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

01.08.2022 17:41
Aydın'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Çine'den Aydın yönüne giden Özer Bozkurt yönetimindeki plakasız motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Sitesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Serdar Kartal yönetimindeki 16 BMM 24 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücü ile motosiklette bulunan Fadime Bozkurt, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Bozkurt, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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