Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

20.08.2022 20:56
Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kemal G'nin kullandığı 06 BUR 99 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda Erol Akbaş yönetimindeki bisiklete çarptı.

Kazada bisiklet sürücüsü Akbaş yaralandı.

Akbaş, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Erol Akbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:52 Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
19:39 Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
19:06 Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
18:55 CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatına tepki geldi: Manisa'ya hakarettir
18:55 Kırşehir'de anne vahşeti! Dövdüğü 20 günlük bebek can verdi
18:29 Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 20:56:47. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement