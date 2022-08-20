Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kemal G'nin kullandığı 06 BUR 99 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda Erol Akbaş yönetimindeki bisiklete çarptı.
Kazada bisiklet sürücüsü Akbaş yaralandı.
Akbaş, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Erol Akbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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