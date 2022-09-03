Aydın'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Aydın'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü

03.09.2022 22:50
Aydın'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muğla'dan Aydın istikametine giden İbrahim Ünal (17) yönetimindeki plakasız motosiklete, Yağcılar Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Ünal'ın ölüm haberi üzerine yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: AA

İbrahim Ünal, Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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