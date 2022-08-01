Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika
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Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

01.08.2022 16:50
Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Olkan Yetişkin (30) idaresindeki 09 LR 781 plakalı otomobil, Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksek Okulu yakınlarında şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Yetişkin ve araçtaki Batuhan Sönmez'in (19) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan çıkarılan cenazeler, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı haber alarak bölgeye gelen Yetişkin ve Sönmez'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen cenazeler daha sonra Çarşı Camisine getirildi.

Yetişkin ve Sönmez'in cenazeleri, kılınan namazın ardından Soğancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü
Kaynak: AA

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika

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