Araçta ve içerisindeki C.C, Ç.K, S.G.K. ve İ.T'nin üzerinde arama yapan ekipler, tabanca ile 20 adet fişek, 38 uyuşturucu hap, uyuşturucu içme aparatı ve 5 gram kristal uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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