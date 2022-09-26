Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı

26.09.2022 01:18
Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki otomobilde üzerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki otomobilde üzerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi esnasında park halindeki 09 AD 828 plakalı otomobilden şüphelendi.

Araçta ve içerisindeki C.C, Ç.K, S.G.K. ve İ.T'nin üzerinde arama yapan ekipler, tabanca ile 20 adet fişek, 38 uyuşturucu hap, uyuşturucu içme aparatı ve 5 gram kristal uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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