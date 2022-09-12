Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

12.09.2022 03:32
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen kişi tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan İ.S'nin üzerinde arama yapan ekipler, 180 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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