Aydın'da üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın'da üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı

29.09.2022 23:44
Aydın'da üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ve içme aparatı ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ve içme aparatı ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi esnasında park halindeki 48 YP 428 plakalı otomobilden şüphelendi.

Araçta ve içerisindeki E.A, İ.E, İ.G, ve A.A'nın üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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