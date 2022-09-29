Araçta ve içerisindeki E.A, İ.E, İ.G, ve A.A'nın üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile içme aparatı ele geçirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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