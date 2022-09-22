Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi Namık Gedik Caddesi'nde yürüyen A.Ç'nin başına, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tüfekle ateş edilmesi sonucu saçma isabet etti.

Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da yolda yürürken başına saçma isabet eden kişi yaralandı - Son Dakika

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