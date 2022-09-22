Aydın'da yolda yürürken başına saçma isabet eden kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da yolda yürürken başına saçma isabet eden kişi yaralandı

22.09.2022 02:54
Aydın'da yolda yürürken başına saçma isabet eden kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde yolda yürürken başına saçma isabet etmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde yolda yürürken başına saçma isabet etmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi Namık Gedik Caddesi'nde yürüyen A.Ç'nin başına, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tüfekle ateş edilmesi sonucu saçma isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan A.Ç, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra aynı silahla intihar etti Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra aynı silahla intihar etti Şok İhanet! 62 Yaşındaki Evli Oyuncu Güven Kıraç'tan Eşine İhanet Şok İhanet! 62 Yaşındaki Evli Oyuncu Güven Kıraç'tan Eşine İhanet
Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da yolda yürürken başına saçma isabet eden kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:14:05. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da yolda yürürken başına saçma isabet eden kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement